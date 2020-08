Secretaria de Estado de Saúde entrega 10 mil testes rápidos para Campo Grande

Ao todo o Governo do Estado já entregou 37 mil testes rápidos para a Prefeitura da Capital, além da realização de 34,9 mil testes RT-PCR e 22 mil testes rápidos pelo Drive-Thru instalado em Campo Grande. - (Foto: Divulgação/Governo Do Estado)

A Secretaria de Estado de Saúde entregou 10 mil testes rápidos para a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande neste sábado (29) para auxiliar no diagnóstico de coronavírus. Ao todo o Governo do Estado já entregou 37 mil testes rápidos para a Prefeitura da Capital, além da realização de 34,9 mil testes RT-PCR e 22 mil testes rápidos pelo Drive-Thru instalado em Campo Grande.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, explicou que o Governo do Estado tem auxiliado todos os municípios na realização de testes. “Nosso objetivo é que Mato Grosso do Sul seja o Estado com maior testagem proporcional a população. Criamos a testagem Drive-Thru como uma ação complementar para ajudar os municípios na ampliação da testagem”, disse. A Secretaria de Estado de Saúde distribuiu aos 79 municípios do Estado, 106 mil testes rápidos.

Além de repassar testes rápidos para Campo Grande realizar a testagem nas unidades básicas de saúde, a Secretaria de Estado de Saúde mantém coleta de Swab por sistema de Drive-Thru no quartel do Corpo de Bombeiros no centro da Capital e também a realização de testes rápidos na Escola Estadual Lucia Martins Coelho. O sistema de coleta por Drive-Thru elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde virou um modelo de sucesso que foi adotado por outros Estados do País.

Desde o início da pandemia o Governo do Estado tem auxiliado o município de Campo Grande fornecendo insumos para coleta de Swab para teste RT-PCR e testes rápidos para o diagnóstico da doença, possibilitando o enfrentamento a Covid-19 pelas equipes de vigilância epidemiológica.

No Drive-Thru de Campo Grande foram realizados 34,9 mil testes RT-PCR e 6,5 mil teste rápidos. Na Escola Estadual Lucia Martins Coelho foram realizados 15,5 mil teste rápidos.

Os dez mil testes rápidos serão distribuídos para 71 unidades de Saúde de Campo Grande. O secretário municipal de Saúde de Campo Grande, José Mauro Filho, afirmou que os testes são importantes para estratégias de testagem nas unidades de atenção básica. “Prefeitura e Governo do Estado estão em sintonia total nas ações de enfrentamento. Juntos somos mais fortes, o que faz a diferença em todas essas ações que estão sendo implementadas”, destacou.