Secretaria de Estado de Saúde articula ampliação de 60 leitos de UTIs em Mato Grosso do Sul

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza há uma semana tratativas com hospitais para ampliar leitos Covid de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) nos hospitais públicos e privados de Campo Grande. A ação de emergência ocorre em razão do expressivo aumento de casos notificados e de internações nos últimos 15 dias em Mato Grosso do Sul.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, viaja essa semana para Brasília para tratar da habilitação de leitos de UTI no Estado. “A abertura de novos leitos na Capital é fundamental para evitar o caos na saúde pública do Estado. Estamos trabalhando para que o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul possa receber mais 20 leitos de UTIs Covid. Também trabalhamos, junto com o município de Campo Grande, para abrir mais 20 leitos de UTIs Covid no Hospital do Pênfigo, único da rede privada que apontou essa possibilidade, considerando que os demais já trabalham no limite de suas ocupações”, destaca Resende.

Nesta segunda-feira (30), Geraldo Resende esteve na Santa Casa da Capital, junto com o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, para tratar da abertura de 10 novos leitos de UTIs. “Estamos procurando a abertura de novos leitos, quer sejam para Covid ou para retaguarda. Na sexta-feira (27), estivemos no hospital da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul também conversando sobre essa questão que muito nos preocupa”, afirma o secretário.

O secretário explica que, caso não aconteça a abertura desses leitos, será feita a realocação de pacientes da Capital para hospitais das outras macrorregiões do Estado. “Estamos em contato permanente com os secretários municipais de Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Três Lagoas e de todos os demais municípios, onde temos capacidades de leitos instalados. Caso seja necessário, poderemos fazer a realocação destes pacientes para algumas regiões do Estado”, pontua Geraldo.

O secretário ainda reforça outras ações junto ao Ministério da Saúde. “Devemos ir à Brasília (DF) buscar a habilitação de novos leitos de UTIs, mas nada vale, se não tivermos medidas restritivas mais intensas. Com a chegada das festas de final de ano, as pessoas querem se aglomerar, mas este Natal vai ser diferente. É importante as pessoas colocarem isso na cabeça sob pena de termos muitas lágrimas no final do ano”.

Dados da SES dos últimos 15 dias, de 15 a 29 de novembro, apontam para 10.761 mil casos confirmados de Covid-19. As internações em UTI também registraram aumento, sendo que em 11/11 houve registro de 206 leitos de internação ocupados e nesta segunda (30), o número mais que dobrou, chegando a 450 internações. “Estamos em uma curva ascendente em progressão geométrica. A circulação viral está altíssima no Estado. Por isso, recomendamos que façam uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel e mantenham o distanciamento social”, afirma a secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone”.

O Governo do Estado publicou nesta segunda-feira (30) processo seletivo simplificado para contratação de 80 profissionais de saúde no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, sendo 60 médicos e 20 fisioterapeutas. A contratação é temporária com caráter excepcional visando o enfrentamento do Covid-19 no Estado com a instalação de vinte novos leitos de UTI no Hospital.