Saúde: País registra 456 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 164.737

O número de pessoas recuperadas chega a 5.267.567 - (Foto: Arte sobre foto de Alissa Eckert, MS)

O Brasil registrou 456 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados há pouco pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 164.737 o número de óbitos pela doença no País.

De ontem para hoje, foram contabilizados 29.070 novos casos de covid-19, elevando o total de confirmações para 5.810.652. Desses, 5.267.567 (90,7%) correspondem aos recuperados da doença, segundo o ministério, e 378.348 (6,5%) os que ainda estão em acompanhamento.

Depois de alguns dias com dificuldades para atualizar todos os dados relativos ao novo coronavírus em razão de um ataque cibernético ao sistema do Ministério da Saúde, os dados divulgados hoje ainda apresentam alguma defasagem. Segundo o ministério, o número de mortes no Estado de São Paulo em razão da covid-19, de 40.202, é referente a quinta-feira, 12. Também são de ontem os dados relativos às mortes em investigação de causa (2.388) e os relativos às mortes ocorridas nos últimos três dias (379).