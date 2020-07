Saúde: Brasil ultrapassa marca de 80 mil mortes por covid-19

Brasil está atrás somente dos Estados Unidos - (Foto: Reprodução)

O Brasil ultrapassou nesta segunda-feira, 20, a marca de 80 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, até as 18h40, eram computados 80.120 óbitos, 632 a mais do que ontem. Os casos de covid-19 somavam 2.118.646 - 20.257 registrados em 24 horas.

O Brasil está atrás somente dos Estados Unidos tanto em mortes quanto em casos confirmados. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), são 3.761.362 contaminações em território americano e 140.157 vidas perdidas.

O Estado de São Paulo é o que concentra o maior número de infectados: são 416.434. Também é o local com mais mortes, sendo 19.788 registradas.