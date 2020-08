Saúde: Brasil registra 561 mortes por covid-19 em 24h; total é 94.665

Mortes por Covid-19 no Brasil passam de 94 mil - (Foto: Arquivo)

O Brasil notificou nas últimas 24 horas 561 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta segunda-feira, 3, o Ministério da Saúde. O total de óbitos pela doença no País chegou a 94.665. Já os casos registrados subiram 16.641 no período, para 2.750.318 contaminações.

O Estado de São Paulo segue como o mais afetado pela doença no País. São ao todo 560.218 casos registrados e 23.365 mortes informadas.

Em todo o mundo, o Brasil é o segundo país com mais casos e óbitos por covid-19, atrás somente dos Estados Unidos. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano (CDC, na sigla em inglês), 4.649.102 pessoas foram contaminadas pelo vírus (47.576 registradas nas últimas 24 horas) e 154.471 perderam a vida (469 notificações a mais do que ontem).