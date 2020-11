Santa Casa suspende visitas devido aumento de casos de Covid-19 na Capital

O Hospital Santa Casa - (Foto: Divulgação)

Para conter o avanço e evitar que o coronavírus se espalhe dentro da Santa Casa de Campo Grande, algumas medidas já serão adotadas a partir desta semana, seguindo decisão do Comitê Interno de Enfrentamento à Covid-19 que se reuniu em busca de soluções para ajudar o hospital a passar mais uma vez pela situação, e a suspensão de visitas é uma delas.

“Temos que tomar medidas e dar exemplo e uma delas é a restrição das visitas aos pacientes internados já a partir desta quinta-feira, dia 26 de novembro. Diminuindo a circulação de pessoas dentro do hospital conseguimos proteger não apenas os pacientes que estão internados por outras comorbidades, mas também o corpo técnico assistencial, ou seja nossos profissionais”, destaca o médico José Roberto de Souza, diretor-técnico do hospital e presidente do Comitê Interno de Enfrentamento à Covid-19.

Nos últimos dias a taxa de ocupação dos leitos Covid-19 no hospital cresceu de forma acelerada. A Unidade de Terapia Intensiva destinada exclusivamente para pacientes com Covid-19, no dia 13, tinha 20% de ocupação. Já no último sábado atingiu 100% e segue sem vagas. Na enfermaria Covid os números também cresceram, passando de 90% a taxa de ocupação.

Sem visitas - A partir desta quinta-feira (26), as visitas estarão suspensas por tempo indeterminado em enfermarias e UTIs. Os acompanhantes para os casos de pacientes que estão previstos em Lei deverão realizar a troca de turno nos horários das 7h às 9h e das 17h às 19h.

Para solicitar informações dos pacientes críticos internados nas Unidades de Terapia Intensiva do hospital, o horário dos pedidos será das 14h às 21h30, no Serviço de Atendimento ao Cliente da Santa Casa de Campo Grande pelo WhatApp 67 98472 5160 (somente mensagens).