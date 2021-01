Saiba como agilizar seu atendimento pelo Disk-Covid

Em 2020, o Disk-Covid realizou mais de 200 mil atendimentos, entre agendamentos, resultados de exames e esclarecimentos de dúvidas a respeito do coronavírus - (Foto: Divulgação)

Com o objetivo de agilizar os atendimentos no Disk-Covid, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) solicita a população que, ao entrar em contato pelo número 0800 647 0911, é importante ter em mãos o CPF, o CEP e Cartão do SUS.

O CBMMS ressalta que, com essas informações, é possível dar maior rapidez nos atendimentos, diminuindo assim o tempo de espera.

Em 2020, o Disk-Covid realizou mais de 200 mil atendimentos, entre agendamentos, resultados de exames e esclarecimentos de dúvidas a respeito do coronavírus.

O serviço também passou a ser oferecido por meio de ligações gratuitas, através do número 0800 647 0911, com objetivo de facilitar o acesso da população aos diversos serviços ofertados.

O Disk-Covid conta com o apoio de militares médicos e combatentes do CBMMS e atende às quatro macrorregiões de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas e Dourados. O Disk-Covid-19 funciona todos os dias da semana, das 8h às 18h (inclusive finais de semana e feriados).