RS tem 19 das 21 regiões na fase vermelha de quarentena

Leitos UTIs - (Foto: AFP / SILVIO AVILA)

A nova reclassificação do Rio Grande do Sul (RS) desta semana colocou 19 das 21 regiões do Estado na fase vermelha, a segunda mais alta, de risco para contaminação pela covid-19. Após o indeferimento de cinco pedidos de reclassificação, apenas Ijuí e Santa Rosa estão na fase laranja, de risco médio, para contaminação. Nenhuma região está na fase preta, a mais restritiva. A classificação tem início nesta terça-feira (12) e é válida até o próximo dia 18.

Desde o pico de casos e óbitos em dezembro, o Estado tem apresentado uma queda dos indicadores epidemiológicos da doença. Neste domingo (10), o Rio Grande do Sul registrou média móvel quinzenal de 1.020 novos casos e 50 novos óbitos. Os dados estão sendo atualizados - uma vez que o Estado registra de acordo com a data de ocorrência e não de inserção no sistema - e, por isso, devem sofrer aumento.

Entretanto, as medidas parciais demonstram queda em relação ao último mês, quando em 3 de dezembro foi registrado recorde da média móvel de 4.451 novos casos e em 23 de dezembro foi registrado recorde da média móvel de 68 novos óbitos.