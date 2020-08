RJ registra 10 óbitos por covid-19 em 24 horas e um total de 14.080

Projeção de luto pelas mortes por Covid-19 em Botafogo - (Foto: Arquivo)

O Estado do Rio de Janeiro registrou 10 mortes nas últimas 24 horas por covid-19, elevando a 14.080 o número de óbitos desde o início da pandemia, informou a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

Até este domingo, 9, o estado acumulava 178.850 casos de contaminação confirmados. Existem ainda 992 óbitos em investigação e 331 foram descartados. Entre os casos confirmados, 159.372 pacientes se recuperaram da doença.

De acordo com o governo estadual, o Rio de Janeiro alcançou ontem, pela primeira vez, desde o início da pandemia, índice "Reduzido" para contaminação da Covid-19, o menor do Sudeste e um dos menores do País.

Os dez municípios com o maior número de mortos são Rio de Janeiro (8.612), São Gonçalo (601), Duque de Caxias (593), Nova Iguaçu (454), São João de Meriti (335), Niterói (310), Campos dos Goytacazes (228), Belford Roxo (223), Itaboraí (173) e Magé (166).

Os dez maiores índices de contaminação foram registrados no Rio de Janeiro (74.421), Niterói (9.380), São Gonçalo (9.298), Duque de Caxias (6.587), Macaé (6.159), Nova Iguaçu (4.443), Angra dos Reis (4.077), Volta Redonda (4.054), Itaboraí (3.495), Belford Roxo (3.338).