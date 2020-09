Mais 53 pessoas morrem por Covid no estado do Rio em 24h

O total de óbitos já chega em 16.646 pessoas - (Foto: REUTERS/Bruno Kelly)

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou mais 53 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo novo boletim divulgado hoje (8). O número total de óbitos pela doença desde o início da pandemia subiu para 16.646. Há mais 349 mortes que estão sendo investigadas.

Desde o início da pandemia, 233.373 pessoas contraíram o novo coronavírus no estado do Rio. O número representa um acréscimo de 321 casos em relação ao boletim de ontem (7). Entre os infectados, 212.272 se recuperaram.

Todas as cinco cidades do estado mais afetadas pela covid-19 estão na região metropolitana. O Rio de Janeiro lidera com 93.899 casos. Na sequência vem Niterói (11.677), São Gonçalo (11.185), Duque de Caxias (8.479) e Belford Roxo (7.994).

Também na região metropolitana se situam os municípios com maior número de mortes. Novamente, a capital encabeça a lista com 9.957 óbitos. Também fazem parte desse grupo São Gonçalo (666), Duque de Caxias (664), Nova Iguaçu (535) e São João de Meriti (403). Quatro cidades do estado - Cantagalo, Cardoso Moreira, Cordeiro e São Sebastião do Alto - registraram uma morte.