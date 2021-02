Reunião define flexibilização do horário do toque de recolher a partir das 23h

Fiscalização em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A definição da prorrogação do horário toque de recolher em todos os municípios de Mato Grosso do Sul das 22h às 05h divulgado na manhã de ontem (8), não durou muito tempo. Entidades representantes do comércio, bares e restaurantes se reuniram na tarde de ontem para discutir um novo horário que não prejudique tanto os empresários da noite.

Na nota divulgada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/MS) que participou da reunião que contou representantes do Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande, a entidade afirmou que os representantes concordaram em alterar a medida para 23h às 5h em nível estadual e municipal. Anteriormente, o prefeito Marquinhos Trad (PSD), alegou que não conseguia mudar o horário do toque de recolher para mais tarde ou mais cedo, pois ia de acordo com decreto instaurado pelo governador Reinaldo Azambuja (PMDB) nas 79 cidades de MS.

A reunião aconteceu ontem (8)

De acordo com o presidente da entidade, Juliano Wertheimer, essa mudança do horário estadual também será importante para os municípios do interior. "Penso que é uma conquista importante para todos os municípios que têm algum tipo de restrição, e utilizavam o decreto estadual como limitador. Agora com essa mudança, poderão negociar a flexibilização".

A previsão é que o novo decreto seja divulgado antes deste fim de semana.