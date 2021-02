Reinaldo Azambuja confirma recebimento de mais 32 mil doses de vacina contra Covid

Governador Reinaldo Azambuja - Foto: Chico Ribeiro

Nova remessa com 32 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chega a Mato Grosso do Sul entre hoje (5) e amanhã (6), informou o governador Reinaldo Azambuja nesta sexta-feira. Os imunizantes foram produzidos pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo, e comprados pelo Ministério da Saúde dentro do PNI (Programa Nacional de Imunizações).

Reinaldo Azambuja confirmou o recebimento das vacinas e disse que está atento às discussões relacionadas à imunização dos sul-mato-grossenses. “Tenho pressa para imunizar rápido a população. Quero acelerar a base vacinal no Estado e com isso diminuir o número de pessoas infectadas e salvar vidas”, ressaltou.

O governador reforçou que o Estado possui dinheiro em caixa para comprar imunizantes contra a Covid-19 e lembrou que o Governo Federal tomou a frente nos debates.

“O Estado está aberto para comprar qualquer vacina que tenha registro dos organismos internacionais e também da Anvisa. Temos R$ 100 milhões disponíveis. O problema é que não existe vacina disponível para ser vendida a nenhum estado brasileiro”, pontuou.

“Hoje, toda vacina produzida no Brasil está sendo vendida ao Ministério da Saúde e entrando no PNI”, completou.

Desde que a campanha de imunização começou no País, na primeira quinzena de janeiro, Mato Grosso do Sul recebeu três remessas de vacinas do Ministério da Saúde - duas com doses da vacina da Sinovac/Butantan e uma com imunizantes desenvolvidos pela empresa AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, da Inglaterra.

O Estado contabiliza 190.746 doses de vacinas recebidas.