Rede Municipal de Ensino confirma que aulas presenciais não vão retornar neste ano

As aulas não vão voltar - (Foto: Kleiton Queiroz/PMCG)

Assim como a Rede Estadual de Ensino (REE) divulgou que as aulas remotas vão até dezembro, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou hoje (6) que não haverá mais aulas presencias este ano na rede municipal. Sem aulas desde março por conta da pandemia do novo coronavírus, a decisão vai da rede pública vai contra a rede particular de ensino que já voltou as aulas presenciais de forma gradativa.

De acordo com a Secretaria, os 109.154 alunos da rede pública municipal estão obtendo bons resultados com sistema on-line, e que 90% deles têm participação efetiva.

"Considerando que faltam apenas 45 dias letivos para o encerramento do ano letivo, com 50% dos leitos hospitalares ainda ocupados e o vírus em circulação, a SEMED considera viável manter as aulas a distância, da forma como tem sido feita até agora. No caso de um possível retorno presencial, seria necessário manter o ensino híbrido, com ensino presencial e remoto”, diz a nota divulgada pela Secretaria.

Rede Estadual - O anúncio da Rede Municipal, acontece um dia após a Rede Estadual divulgar que as aulas vão ser on-line até 18 de dezembro.

Suspensas desde o dia 17 de março, as aulas deixaram de ser presenciais e passaram a ocorrer de maneira remota, como parte das medidas adotadas pela gestão estadual a fim de conter a pandemia causada pelo novo coronavírus. Desde então, os 210 mil estudantes da REE contaram com diversas ferramentas para a execução das atividades de forma não presencial.