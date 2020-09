Rastrear pode auxiliar na redução da taxa de contágio por Coronavírus

Covid-19 - (Foto: Reuters/Thomas Peter/Direitos Reservados)

A Secretaria Estadual de Saúde divulgou nesta quinta-feira, dia 24, através do boletim epidemiológico online que foram registrados 815 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 66.426, com média móvel de 661 casos, ou seja, como se tivéssemos 664 novos casos registrados todos os dias.

Durante a live, o Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende reforçou a importância da nova ferramenta Rastrear, que a partir da próxima segunda-feira, dia 28, começa a rastrear e monitorar casos confirmados e seus contatos.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 383, Dourados 76, Corumbá com 72 novos casos e Três Lagoas aparece com 38.

Dos 66.426 casos confirmados, 58.667 estão sem sintomas e já estão recuperados, 6.542 casos ativos (que estão em isolamento domiciliar ou hospitalar) e 456 estão internados, com aumento considerável no índice de ocupação dos leitos de UTI.

Quantos aos percentuais de ocupação, na macrorregião de Campo Grande 75% dos leitos já estão ocupados, de Dourados 70%, macrorregião de Três Lagoas 44% dos leitos ocupados e macrorregião de Corumbá com 78% de ocupação.

Foram registrados ainda 13 novos óbitos, passando para 1.217 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, uma média móvel de 12 mortes ao dia. O maior número óbitos foi registrado em Campo Grande - foram 07 óbitos.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.