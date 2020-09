Rastrear entra em operação com a missão de reduzir taxa de contágio da Covid-19 em MS

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, Mato Grosso do Sul será o único estado a fazer esse tipo de acompanhamento. - ( Foto: Divulgação/ Secom GOV MS)

O Programa Rastrear, criado com a finalidade de quebrar a cadeia de transmissão do coronavírus e identificar casos precocemente, entra em operação a partir desta segunda-feira (28), nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Iniciativa do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Rastrear é mais uma ação de combate à Covid-19 no Estado.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, Mato Grosso do Sul será o único estado a fazer esse tipo de acompanhamento. “O Programa é uma nova estratégia que estamos lançando com o objetivo de diminuir a taxa de contágio. Essa ferramenta será muito importante para o enfrentamento da Covid-19 em nosso Estado”.

O Rastrear é uma plataforma de software totalmente desenvolvida pela SES, com a finalidade de agilizar o monitoramento e rastreamento de casos da Covid-19 e seus contatos. Assim, permitirá que os municípios identifiquem os pacientes elegíveis juntamente com seus contatos, para o monitoramento e realizem, regularmente, ligações com os mesmos e registrem o apurado sobre estado clínico, sintomas e demais informações no sistema.

O Programa foi desenvolvido em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e vai permitir que o Estado faça o rastreamento e identificação de forma precoce dos casos suspeitos ou casos confirmados de Covid-19.

“Vai permitir que tenhamos a localização e a identificação exata de quem são os contatos da pessoa contaminada. A partir dessa identificação, as equipes de saúde poderão elaborar estratégia de monitoramento diário sobre o aparecimento de sinais e sintomas da Covid", explica o consultor Epidemiológico da OPAS, Rodrigo Said.

Conforme o coordenador de Tecnologia da Informação da SES, Marcos Espíndola de Freitas, um profissional da saúde fará o monitoramento diário dos casos. “Os profissionais vão criar uma cadeia de relacionamentos, de contatos, onde o desafio maior será identificar o mais rápido possível uma pessoa contaminada”.

Assim, o Governo do Estado, por meio da SES, passa a ter um controle mais preciso quanto aos avanços da Covid-19, de forma eletrônica e controlado, a partir de computadores dos municípios. O Rastrear ainda terá a possibilidade de uso por meio de dispositivos móveis como celulares e tablets.

Todos os secretários e secretárias municipais de saúde já passaram por treinamentos. “E assim, esperamos que essa nova ferramenta possa desacelerar os casos da doença no Estado”, pontua o secretário.

Taxa de Contágio

Dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam que a taxa de transmissão do coronavírus voltou a registrar aumento quanto ao índice contágio no Estado. A taxa vinha registrando um decréscimo nas últimas semanas, mas em virtude do feriado de 7 de setembro, muitas pessoas furaram o isolamento e a taxa voltou a subir.

“Em Mato Grosso do Sul, há uma certa resistência por parte da população quanto a questão do isolamento social. Nossos índices estão altos e a doença não passou. Ainda não temos o controle desta doença e uma nova onda pode surgir”, alerta o secretário.

A taxa de contágio indica quantas pessoas um paciente infectado consegue transmitir o coronavírus. Quando o indicador está abaixo de 1, há indícios de desaceleração do surto e, acima disso, ele tem tendência de alta. A taxa registrada no Estado oscila entre 1.3 e 1.6. “Essa taxa pode variar dia após dia. Esperamos que com esta nova ferramenta, o Rastrear, possamos ficar abaixo de 1 ponto”, finaliza Geraldo Resende.