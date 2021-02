Quinto lote de vacina pode chegar no MS na próxima semana

Mato Grosso do Sul recebeu até agora 222.746 (vacinas), em quatro carregamentos enviados pelo Ministério da Saúde - (Foto: Chico Ribeiro)

Já na próxima semana, deve chegar a Mato Grosso do Sul, mais um lote da vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde ao Fórum Nacional de Governadores nesta segunda-feira, dia 15, e nesta nova remessa devem ser liberadas 4,8 milhões de doses da Coronavac aos estados.

O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende diz estar esperançosos com a possibilidade de envio dessas novas doses para Mato Grosso do Sul. Segundo ele assim que o Ministério fizer a distribuição das novas remessas das vacinas, elas serão encaminhadas aos municípios o mais rápido possível.

Mato Grosso do Sul recebeu até agora 222.746 (vacinas), em quatro carregamentos enviados pelo Ministério da Saúde. A primeira (remessa) chegou no dia 18 de janeiro, com um lote de 158,7 mil doses da vacina Coronavac.

O segundo lote desembarcou no Estado em 24 de janeiro, com 22 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford. Já o terceiro lote chegou ao Estado em 25 de janeiro, em um reforço de mais 10,2 mil doses da Coronavac. A quarta remessa com 32 mil doses de vacina contra a Covid-19 foi entregue ao Governo do Estado no dia 7 de fevereiro.

Além da distribuição das vacinas, Mato Grosso do Sul também se tornou destaque nacional na aplicação dos imunizantes, estando entre os primeiros colocados em todo País na vacinação, quando é feita a contagem proporcional ao número de habitantes.