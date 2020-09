Quase 80 mil campo-grandenses fazem parte do grupo de risco da Covid-19, diz IBGE - (Foto: Edemir Rodrigues)

Os dados apresentados pelo novo sistema do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) revelam que 9,94% da população de Campo Grande está no grupo de risco pela idade (acima de 60 anos) número correspondente a 78.231 habitantes.

Somente ontem (21), a Secretaria Municipal de Saúde Pública (SESAU) revelou que 3.595 pessoas no grupo de risco pela idade tiveram seus casos confirmados. No Mato Grosso do Sul 4,5 mil pessoas desse grupo confirmaram seus casos.

O boletim ainda relatou que a maioria dos casos confirmados é maior na faixa etária dos 30-39 anos, correspondendo a 7.141 campo-grandenses ou 25% dos casos confirmados. Em Mato Grosso do Sul a faixa etária corresponde a 24,6% dos casos ou 15.7 mil sul-mato-grossenses.

Apesar do grau de letalidade não ter apresentado mudanças permanecendo em 1,8% e da faixa etária mais propícia a contração ser 30 anos, o coronavírus já matou mais idosos, em Campo Grande, sendo 402 pessoas acima dos 60, contra apenas 9 pessoas dos 20 aos 40 anos.

Somente ontem (21), 268 pacientes foram internados na Capital, 140 pessoas respondem por grau de risco pela idade (acima dos 60 anos), 28 pessoas pertencem a faixa etária dos 21-40 anos, de todas as entradas 220 fizeram necessário o uso de auxílio na respiração com oxigênio.

O novo levantamento do IBGE ajuda a entender se a resposta está sendo eficaz e mostra o quão preparado a Capital pode estar.

Metodologia de Pesquisa IBGE - Compilando informações encontradas nos boletins colocados pelas secretarias de saúde de cada município o Painel Covid-19 traz a população mais uma ferramenta de informação.

Lançado ontem (21), conta com maneira simples de funcionar, basta selecionar a localidade e visualizar, em um único ambiente, 24 indicadores para o planejamento de ações de apoio contra a pandemia para todos os 5.570 municípios do país.

Os dados são divididos nas categorias população vulnerável, capacidade de resposta do sistema de saúde e acompanhamento da pandemia. O painel integra informações de pesquisas do IBGE e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), do Ministério da Saúde, e da Fiocruz/Brasil.IO.

O coordenador de Geografia e Meio Ambiente, Claudio Stenner explica que a ideia é permitir o acesso simples às informações da região de interesse.

“O painel integra diversos indicadores coerentes em relação à pandemia, em um ambiente que permite visualizar, facilmente, as informações no mapa e, a partir dele, comparar com outros municípios e com a unidade da federação de forma interativa”.