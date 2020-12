Quase 400 mil pessoas fizeram algum tipo de teste da Covid-19 no mês passado

(Foto: Saul Schramm)

Com o aumento de casos da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, até novembro pelo menos 388 mil pessoas fizeram algum tipo de teste para saberem se estavam com o coronavírus, representado 14,1% da população do Estado.

Destes, 52,4% eram mulheres e 47,6% eram homens. Ao todo, 87 mil testaram positivo, representando 22,4% das pessoas que realizaram algum teste, um aumento de 36% em relação a outubro. Dos 199 mil sul-mato-grossenses que fizeram o teste SWAB, cerca de 30,1% receberam resultado positivo, 67,8% tiveram o resultado negativo, 2,1% ainda não haviam recebido o resultado. Das 181 mil pessoas que fizeram o exame de sangue com furo no dedo, 81,2% obtiveram resultado negativo e 18,2% tiveram o resultado positivo.

Só nas últimas 24h, foram confirmadas 1.652 novos casos da doença em MS. O total de infectados desde o início da pandemia passa a ser de 125.181. Dos novos casos os municípios com mais confirmações são: Campo Grande (+601), Dourados (+228), Três Lagoas (+73), Maracaju (+66) e Aquidauana (+46). A média diária de novos casos na última semana é de 1.224.

Doenças crônicas - Em MS, 19 mil pessoas com alguma doença crônica testaram positivo para a Covid-19, representando 3,1% no total de pessoas com alguma comorbidade. No Estado, o teste foi realizado em 21,9% entre as pessoas sem instrução ou com fundamental incompleto, 12,2% entre aqueles com fundamental completo ao médio incompleto, 34,8% em pessoas com ensino médio completo ao superior incompleto, e 31,1% entre aqueles com superior completo ou pós-graduação.

Destes 73 mil pessoas apresentaram algum dos sintomas de síndrome gripal pesquisados em outubro. Destes, apenas 31 mil procuraram atendimento em algum estabelecimento de saúde. Em maio, eram 161 mil pessoas com algum sintoma, em outubro eram 89 mil.

Dos 15.426 casos ativos da doença 14.763 estão em isolamento domiciliar, e outros 663 estão hospitalizados, sendo 370 em leitos clínicos e 293 em leitos de UTI. A taxa de ocupação global leitos SUS por macrorregião é de 111% em Campo Grande, 81% em Dourados, 53% em Três Lagoas, e 59% em Corumbá.