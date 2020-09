Quase 40% da população de MS reduziu o contato, mas continuaram saindo de casa em agosto

Campo Grande com o Centro fechado - (Foto: Edemir Rodrigues)

Uma das medidas para evitar a pandemia da Covid-19 é o isolamento social, e os números do mês passado indicam que 38,3% da população sul-mato-grossense reduziram o contato, mas continuaram saindo de casa.

Além dos quase 40% que continuaram saindo, 37,1% ficaram em casa e só saíram em caso de necessidades básicas; e 22,1% ficaram rigorosamente isolados. Dos índices, as mulheres foram as que mais ficaram em casa com 42,5%, contra 31,6% dos homens no cumprimento dessas recomendações.

No ranking geral dos Estados, Mato Grosso do Sul está em 10º lugar entre os que a população residente cumpriu rigorosamente as restrições de isolamento social.

A quarentena geralmente é aplicada quando as pessoas foram presumidamente expostas a alguma doença contagiosa, mas que não estão necessariamente doentes, pois pode se tratar de um período de incubação da doença, podendo a pessoa outras sem estar apresentando sintomas. Ela pode durar, no máximo, 14 dias.

No Brasil, entre os 211,3 milhões de residentes, 4,5 milhões (2,1%) não fizeram qualquer medida de restrição em agosto; 74,9 milhões (35,5%) reduziram o contato mas continuaram saindo de casa; 88 milhões (41,6%) ficaram em casa e só saíram em caso de necessidades básicas; e 42,4 milhões (20,1%) ficaram rigorosamente isolados.

Números - A Secretaria Estadual de Saúde divulgou hoje (23), que foram registrados 652 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 65.611, com média móvel de 664 casos, ou seja, como se tivéssemos 664 novos casos registrados todos os dias.

Os resultados elevados verificados nesta semana, segundo o secretário de Estado de Saúde, são fruto das aglomerações registradas durante o feriado de 7 de setembro, tanto na Capital quanto no interior do Estado.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 236, Corumbá com 80 novos casos, Dourados 58 e Três Lagoas aparece com 35 novos casos.