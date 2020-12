Mais da metade dos municípios do MS estão na faixa vermelha

Houve uma piora nos números da Covid-19 - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

A atualização do Prosseguir, divulgada nesta quinta-feira, dia 10, confirmou o que as autoridades em saúde vinham alertando: Uma piora considerável nos números da doença com mais da metade dos municípios do estado na faixa vermelha.

Os dados são relativos ao período de 13 a 19 de dezembro, e revelam que de 26, subiu para 45 (quase o dobro), o número de cidades no grau de risco alto.

Outros 42 municípios se mantiveram no mesmo grau de risco, apenas 7 municípios melhoraram e 30 municípios regrediram no grau de risco. Os resultados são considerados muito preocupantes para o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

O mapa situacional das quatro macrorregiões de Saúde (Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas e Dourados), referente à 49ª Semana Epidemiológica traz 4 municípios na faixa de risco tolerável (amarela), 27 municípios no grau médio (bandeira laranja), 45 no grau de risco alto (bandeira vermelha) e três na faixa de risco extremo (bandeira cinza): Amambai, Dois Irmãos do Buriti e Naviraí.

Os mapas situacionais atualizados, recomendações para os municípios e a distribuição das atividades econômicas por faixa de risco, estão disponíveis no site www.coronavirus.ms.gov.br.