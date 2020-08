Prosseguir foi criado para salvar vidas com equilíbrio da saúde e economia, reforça Riedel

O secretário de Governo e gestão estratégica, Eduardo Riedel - (Foto: Saul Schramm)

A responsabilidade e o equilíbrio entre a saúde e a economia diante do cenário de agravamento do quadro geral da Covid no Estado foram tema de uma análise feita pelo secretário de Governo e gestão estratégica, Eduardo Riedel durante live do Governo do Estado nesta quarta-feira (5).

“Desde o início sabíamos que chegaríamos neste momento em que se colocam dois dramas muito grandes. Que é o drama de uma pessoa chegar num hospital e as vezes não conseguir ser atendido, e o drama de uma pessoa chegar em casa, sem condição de trabalho, ou sem comida para pôr na mesa. É disso que se trata a pandemia”, pontuou.

Ele lembrou que assim como as ações de estruturação da saúde construída em parceria com os municípios, o Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir) orienta as cidades com relação às ações que devem ser tomadas para o enfrentamento do novo coronavírus.

“Nesse sentido que nasceu o Prosseguir, baseado na ciência, no conhecimento, em todas as ações do COE, da equipe técnica da saúde, dos indicadores financeiros do Estado, nós temos a prioridade de salvar vidas, olhando com muita atenção as atividades econômicas, o avanço dos protocolos, o que é essencial ou não. E assim nós estamos orientando os municípios.

Diante do avanço da doença no estado, o secretário pediu união, e reforçou que o programa Prosseguir apenas norteia as prefeituras para ações concretas de enfrentamento. “É importante esclarecer que risco extremo de um determinado município significa o funcionamento de atividades essenciais, e elas estão listadas no decreto, são mais de 60, que a população precisa ter acesso para continuar suas atividades”. Confira aqui a distribuição de atividades econômicas por faixa de risco.