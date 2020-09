Prosseguir: 15 municípios pioraram seu grau de risco

Eduardo Riedel, ressaltou a necessidade de manutenção das medidas de isolamento e protocolos de biossegurança - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2020/09/25.09.20-PROSSEGUIR-ATUALIZA-PORTAL.mp3

O sexto mapa situacional do Programa Prosseguir foi divulgado nesta quinta-feira, dia 24 de setembro e trouxe as bandeiras do grau de risco de todos os municípios do estado. Conforme o documento, 33 municípios mantiveram seu grau de risco, 31 melhoraram e 15 pioraram.

Ao anunciar os novos dados o Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, ressaltou a necessidade de manutenção das medidas de isolamento e protocolos de biossegurança.

As recomendações referentes à 38ª semana epidemiológica do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir), para o período de 24 de setembro a 8 de outubro, já foram encaminhadas aos prefeitos.

Os municípios que regrediram de bandeira foram: Anastácio, Anaurilândia, Antônio João, Brasilândia, Dourados, Japorã, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rochedo e Sete Quedas. Riedel enfatizou a união entre os setores para o êxito do Prosseguir.

Os mapas situacionais atualizados, recomendações para os municípios e a distribuição das atividades econômicas por faixa de risco, estão disponíveis no site www.coronavirus.ms.gov.br (link prosseguir).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação