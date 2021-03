Promotoria de Sidrolândia emite nota alerta sobre a falta de leitos na cidade

Hospital de Sidrolândia - (Foto: Divulgação)

A promotoria do município de Sidrolândia, a 65 km de Campo Grande, emitiu uma nota pública informando e alertando a população sobre a situação epidemiológica da Covid-19.

No documento, as Promotoras de Justiça Janeli Basso, Bianka Machado Arruda Mendes e Daniele Borghetti Zampieri de Oliveira pontuam a situação crítica em que se encontra o País, o Estado e na cidade. Além dos índices preocupantes, houve recente constatação da “variante P1” em Mato Grosso do Sul, cepa mais transmissível e mais agressiva que a anterior B.1.1.28.

Na avaliação do programa Prosseguir, as Promotoras de Justiça constataram o aumento de casos e a não existência de leitos de UTI disponíveis em Sidrolândia e Campo Grande. O Painel Gestão de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde, em consulta realizada no último dia 5, demonstrou ocupação superior a 100% em leitos clínicos e de UTI.