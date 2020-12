Preços dos testes de Covid-19 tem variação de até 200% em Campo Grande

s demais exames, PCR e o Exame de Sorologia, tem respectivamente uma variação de 43% e 52% - (Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado)

A variação de preço nos testes rápido para a Covid-19 passou de 200%, conforme mostra a pesquisa realizada pelo Procon Municipal em 16 estabelecimentos comerciais de Campo Grande.

Segundo a nova pesquisa, entre os exames, o que mais demonstra variação de preços de um estabelecimento para o outro é o teste rápido para Covid-19, atingindo mais de 200%. Os demais exames, PCR e o Exame de Sorologia, tem respectivamente uma variação de 43% e 52%.

Em julho, a mesma pesquisa mostrou uma variação alta de 157% no teste rápido, com o menor preço de R$ 139,90 e o maior preço de R$ 360,00. No exame de sorologia 40% e no RT-PCR, 33%.