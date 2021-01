Primeiro dia do ano tem mais de 900 casos confirmados de Covid-19 no Estado

Na capital, foram confirmados 288 novos casos - (Foto: Agência Brasil)

As informações do Boletim Epidemiológico do primeiro dia do ano revelam o avanço expressivo da doença no Estado. Nas últimas 24 horas, de acordo com o documento da Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram confirmados 989 casos de Covid-19 no estado, sendo 288 na capital. Além disso, 18 sul-mato-grossenses infectados pela doença vieram a óbito.

Desde o início da pandemia, foram registradas 2.347 mortes em decorrência da doença. Ao todo, Mato Grosso do Sul totalizou 134.750 casos confirmados.

Em leitos clínicos, 231 pessoas estão internadas na rede pública e 126 na rede privada. Na UTI, 207 estão na rede pública e 86 na rede privada.

Na macrorregião de Campo Grande, a ocupação global de leitos UTI/SUS é de 103%. Em Dourados a ocupação global é de 78%; em Três Lagoas 46% e em Corumbá 75%.