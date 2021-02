Primeiro caso de covid-19 no Brasil completa um ano

Setembro

Dia 1º

Auxílio emergencial é prorrogado por quatro meses, com o valor de R$ 300.

Dia 16

Eduardo Pazuello é efetivado no cargo de Ministro da Saúde. General do Exército e especialista em logística, ele assumiu interinamente o Ministério da Saúde no dia 16 de maio.

