Primeiro caso de Covid-19 em MS completa um ano neste domingo; confira a retrospectiva da doença

Cidade de Campo Grande - (Foto: Edemir Rodrigues)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já havia declarado pandemia quando o primeiro caso de Covid-19 foi registrado em Mato Grosso do Sul. Um ano depois, a Covid-19 já tirou a vida de mais de 3,5 mil sul-mato-grossenses. Confira a evolução da doença e o que ocorreu desde que o vírus chegou ao estado.

14 de março de 2020

Dois pacientes testaram positivo para coronavírus. Os primeiros casos da Covid-19 no estado foram registrados em uma mulher de 23 anos que procurou a UPA Leblon no dia 12 de março e havia sido contaminada após contato com um caso positivo no Rio de Janeiro.

O outro caso, foi registrado em um homem de 31 anos que procurou a UPA Coronel Antonino também no dia 12 de março, e que havia chegado recentemente de Londres e mantido contato com um caso positivo em São Paulo.

25 de março de 2020

Para evitar aglomerações nos postos de saúde, o Governo do lançou o disque dúvidas coronavírus, afim de tirar dúvidas sobre os reais sintomas da doença que havia acabado de chegar no estado.



31 de março de 2020

Mato Grosso do Sul registra o primeiro óbito por coronavírus. A vítima foi uma mulher de 64 anos, residente do município de Batayporã, que estava internada em um hospital particular em Dourados. A vítima tinha pneumopatia crônica.

13 de abril de 2020

Início dos atendimentos do Drive-Thru Coronavírus em Campo Grande. O Drive-Thru garantiu agilidade no diagnóstico e a realização de exames para o coronavírus.

Teste de covid no modelo Drive-Thru (Foto:Saul Schramm)

27 de abril de 2020

Os números de casos confirmados de coronavírus passa a crescer. Neste mês, a média diária de casos confirmados era de 7,2 exames positivos e o estado já possuía 238 casos confirmados de Coronavírus.

13 de maio de 2020

Saúde anunciou o primeiro caso confirmado de coronavírus em aldeia indígena do Estado. A paciente, 35, era da aldeia Bororó/Jaguapiru, em Dourados e trabalhava em um frigorífico do grupo JBS. A partir deste primeiro caso registrado, uma ampla testagem passou a ser feita na população indígena.

19 de junho de 2020

Primeiro óbito indígena é registrado no estado. A vítima era um homem de 59 anos, da etnia Guarani Kaiowa, de Dourados, ele havia sido internado no dia 07/06/2020 e tinha diabetes.

22 de junho de 2020

O uso de máscaras faciais de proteção passa a ser obrigatório em todas as cidades de MS. O uso passou a ser obrigatório em órgãos, instituições e entidades públicas, restaurantes, shoppings, supermercados e meios de transporte coletivo intermunicipal e interestadual.

Máscara N95 (Foto: Reprodução/Pixabay)

18 de julho de 2020

Começa o primeiro final de semana de lockdown em Campo Grande. A medida foi tomada para conter o avanço da doença na Capital. As ruas ficaram vazias, comércios fechados e a população dentro de casa.

31 de agosto de 2020

Agosto registra maior série histórica de taxa de mortalidade por Covid-19 em MS. Em julho a taxa de letalidade estava em 0,9%, no mês de agosto, o índice dobrou chegando a 1,8%.

02 de setembro de 2020

MS ultrapassou a marca de 50 mil infectados pela doença. O estado atingiu 50.645 infectados e registrou a perda de 903 vidas.

21 de outubro de 2020

MS registra a vítima mais jovem do coronavírus. Uma adolescente de apenas 15 anos, sem nenhuma comorbidade relatada, que faleceu no hospital Unimed de Campo Grande.

27 de outubro de 2020

Morre a primeira criança por coronavírus no Estado. A criança tinha 5 anos e morava em Ponta Porã, mas estava internada em Dourados. A vítima era portadora de asma, obesidade e autismo.

5 de novembro de 2020

Ministério da saúde descarta 9 casos suspeitos de reinfecção.

Morre a segunda criança por Covid em MS. A menina de oito anos, morava em Sidrolândia e havia sido transferida para Campo Grande. Ela tinha Insuficiência Renal Crônica.

12 de dezembro de 2020

A semana acaba com os piores números registrados desde o início da pandemia em Mato Grosso do Sul. Em 7 dias, foram 8.149 casos. Nem no pico de infectados, em agosto, havia tanta gente contaminada.

14 de dezembro de 2020

Mato Grosso do Sul passa a ter 100% dos leitos de UTI ocupados.

Leito de UTI (Foto: Divulgação)

29 de dezembro de 2020

O governo do Estado encaminha ao Instituto Butantan protocolo de intenção para compra de 1,7 milhão de doses da vacina Coronavac.

18 de janeiro de 2021

As primeiras 158 mil doses da vacina Coronavac para imunizar os grupos prioritários chegam no estado e a vacinação é iniciada. A primeira dose da Coronavac foi simbólica, aplicada na indígena Domingas da Silva, de 92 anos, em solenidade no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. O Estado é o sexto País a começar a vacinação.

Indígena Domingas da Silva sendo vacinada (Foto: Chico Ribeiro)

24 de fevereiro de 2021

O Ministério da Saúde entrega a Mato Grosso do Sul o primeiro lote da quinta remessa de 35.700 doses vacinas contra a Covid-19. O Estado recebeu 22.500 da AstraZeneca/Oxford que chegaram ao país vinda da Índia, e mais 13.200 doses da Coronavac.

3 de março de 2021

Saúde confirma primeiro caso da nova variante do coronavírus em MS. A nova variante do vírus foi registrada em um paciente do sexo masculino, de 37 anos, morador de Corumbá. O paciente contraiu a doença durante viagem a Manaus (AM).

4 de março de 2021

Os números da vacinação contra a Covid-19 no Brasil revelam que Mato Grosso do Sul é o estado que mais aplicou as duas doses proporcionalmente na população.

9 de março de 2021

MS bate recorde de internações desde o início da pandemia, com 725 pacientes internados com Covid-19.

Governo volta atrás e anuncia que estado não vai mais para o ensino hibrido e manterá as aulas remotas.

10 de março de 2021

Toque de recolher passa a ser das 20h às 5h a partir de domingo (14) nos 79 municípios.

11 de março de 2021

Vacinação contra Covid-19 chega a idosos a partir de 70 anos em Mato Grosso do Sul.

Chega 780 o número de internados, o que representa 99% dos leitos ocupados. Restam apenas dois leitos.