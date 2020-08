Presos testam positivo para Covid-19, confirma PED

Penitenciária Estadual de Dourados - (Foto: Cido Costa/Dourados Agora)

Foi confirmado pela diretoria da PED (Penitenciária Estadual de Dourados) que existem novos casos de Covid-19 no maior presídio do interior de MS. Mais de 24 agentes penitenciários e presos testaram positivo para Covid-19, já outros estão na espera do resultado do exame.

Todos que testaram positivo para Covid-19 estão em isolamento e mais medidas estão sendo adotadas para evitar a proliferação do vírus.

A informação foi solicitada pela Comissão de Direitos Humanos da OAB 4ª Subseção Dourados/Itaporã, que tem feito visitas ao local, após denúncias, para verificar as condições diante da pandemia a fim de garantir a preservação da saúde presos, dos servidores e dos prestadores de serviço que transitam pela penitenciária.