Presídios de MS tem 3.991 casos confirmados de Covid-19

Presídios de MS - (Foto: Chico Ribeiro)

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje (7) pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o sistema carcerário de Mato Grosso do Sul já tem 3.991 casos confirmados de Covid-19.

Da totalidade, 3.653 são internos, 3.533 estão recuperados, 117 estão em tratamento e três morreram. Dos 316 servidores, 286 estão recuperados, 29 estão em tratamento e um veio a óbito. Dos 22 casos monitorados, 18 estão recuperados, 3 em tratamento e um faleceu.

Testagem - Um mutirão de testagens para detecção da Covid-19 está sendo realizado na Unidade Penal Ricardo Brandão (UPRB), em Ponta Porã. Mais 400 testes rápidos foram destinados ao presídio.

Ao todo, mais uma leva com mil testes rápidos foram direcionados ao sistema prisional esta semana, com distribuição aos estabelecimentos prisionais de acordo com a necessidade. Conforme regulamentação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Agepen, a partir de três casos constatados na unidade prisional, é adotada a testagem em massa, no sentido de adotar medidas preventivas, possibilitar o atendimento precoce e evitar o agravamento dos casos.

Dados da Divisão de Saúde apontam que, somente em 2019 foram contabilizados 221.996 atendimentos de saúde em geral em presídios de Mato Grosso do Sul, além de 18.467 exames realizados, 5.605 encaminhamentos para atendimentos externos e 459.637 procedimentos executados, como administração de medicamentos oral administração de medicamentos injetável, aferição de pressão arterial, avaliação de glicemia, retirada de pontos etc.