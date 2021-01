Presídio de MS confirma 21 casos de Covid-19 em um dia

Presídio de Cassilândia - (Foto: Cassilândia News/Reprodução)

Os casos de Covid-19 continuam subindo no sistema carcerário de Mato Grosso do Sul. Os casos mais recentes foram confirmados no Estabelecimento Penal de Cassilândia, a 420 km de Campo Grande.

Segundo o diretor do estabelecimento penal, José Carlos Marques em entrevista ao Programa Rotativa no Ar, da Rádio Patrica de Cassilândia, 21 presos testaram positivo para a Covid-19 ontem (21).

“Os procedimentos tomados pelo Estabelecimento Penal é o atendimento e respeito às regras de biossegurança expedidas pelas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e o Setor de Saúde da Agepen. Da mesma forma que o cidadão em liberdade tem assistência, o preso também está tendo e terá, seguindo os protocolos", diz.

Segundo o diretor, os contaminados ficaram isolados em uma cela. “A Vigilância Sanitária esteve no local fazendo a desinfecção das celas do Estabelecimento Penal. Hoje (22), uma enfermeira da Central de Covid-19 do Município está fazendo uma triagem. O preso que necessitar de internação, será encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cassilândia", explicou. Com informações do portal Cassilândia News.