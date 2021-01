Presidente da FIEMS valida com senador Trad projeto que autorize iniciativa privada comprar vacina

Sérgio Longen também ressaltou a atuação do Sesi que já desenvolve campanhas anuais de vacinação com os trabalhadores. - (Foto: Divulgação)

A mobilização da iniciativa privada brasileira para a aquisição de vacina contra a Covid-19 diretamente com os laboratórios internacionais ganhou mais um aliado. O presidente da Fiems, Sérgio Longen, informou, nesta terça-feira (26/01), que validou com o senador Nelsinho Trad a apresentação de um projeto de lei no Senado Federal autorizando a compra do imunizante por parte da iniciativa privada nacional.

“Tenho trabalhado forte nesse sentido, entendo e confio que a gente consiga superar as discussões políticas sobre esse tema. Eu confio muito na iniciativa privada, tenho certeza que nós precisamos avançar hoje mais na iniciativa privada e menos no Estado. É essa linha que eu defendo essa questão da vacina e é nessa linha que eu defendo outras ações. É importante a iniciativa privada participar desse processo e que esse imbróglio jurídico seja superado brevemente”, declarou Sérgio Longen.

O líder industrial completa que, no fim do ano passado, a Fiems apresentou um protocolo para a compra de 150 mil doses de vacina contra a Covid-19 produzida pela Pfizer. “No entanto, foi proibida a compra de vacinas contra a doença por parte da iniciativa privada. Agora, o senador Nelsinho Trad me apresentou um esboço de um projeto de lei, que validamos juntos, e será apresentado ao Senado na próxima semana permitindo que empresários possam comprar vacinas contra a Covid-19 onde quiserem”, revelou.

O presidente da Fiems completa que a compra de uma vacina de outro país requer a regulação da Anvisa, mas que isso não será problema para a iniciativa privada. “Nós queremos ter a condição para avançar nesse sentido. Tenho certeza absoluta que, se o senador Nelsinho Trad conseguir aprovar esse projeto de lei da forma que ele me apresentou, a iniciativa privada vai conseguir imunizar toda a população de Mato Grosso do Sul contra essa doença”, prometeu.

Já o senador Nelsinho Trad confirmou que está trabalhando pela retomada do desenvolvimento econômico do Brasil e batalhando com os principais envolvidos para que as empresas tenham acesso direto na compra da vacina contra a Covid-19. “O projeto de lei está sendo elaborado nesse sentido e estamos aguardando respostas do Governo Federal para apresentá-lo o mais breve possível no Senado Federal”, afirmou.

O líder industrial entende que o Governo Federal vem conduzindo o plano nacional de imunização, mas também reforça que a iniciativa privada precisa avançar nessa questão. “Nós confiamos muito na negociação da iniciativa privada nessa conta, mas, para isso, precisamos que o Governo flexibilize a compra dessas vacinas”, salientou.

Sérgio Longen também ressaltou a atuação do Sesi que já desenvolve campanhas anuais de vacinação com os trabalhadores da indústria e está preparado para auxiliar no cenário que enfrentamos. “Nós temos alguns protocolos já feitos que permitem que o Sesi atue em nível nacional em um plano de imunização para os industriários. Eu defendo que a iniciativa privada avance na compra das vacinas e melhore também para o País a condição de imunização’, complementou.