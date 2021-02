Presidente da Comissão Europeia reforça confiança em meta de vacinação

Ursula von der Leyen - Foto: Reprodução

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que segue confiante de que a Europa atingirá sua meta de vacinar 70% da população do continente até o fim do verão no Hemisfério Norte, que ocorre na segunda metade de setembro. Durante coletiva de imprensa após a reunião do Conselho Europeu, o presidente do órgão, Charles Michel, por sua vez, afirmou que a prioridade da União Europeia (UE) no momento é acelerar a produção e distribuição de vacinas para covid-19.

Segundo Michel, há ainda pressão significativa da pandemia em todos os Estados-membros da UE, mas o bloco tem recursos e capacidade de sair da crise nos próximos meses.

Para resolver gargalos na cadeia produtiva de vacinas, a UE tem mantido conversas com os Estados Unidos, afirmou von der Leyen, que ainda encorajou as nações do bloco a compartilharem doses de imunizantes a Estados parceiros.

A presidente da Comissão Europeia também informou que 20 dos 27 países da UE apresentaram melhora em seus quadros da pandemia, enquanto 7 registraram números de casos e mortes mais alto desde a última reunião do Conselho.

Quanto às variantes, 14 nações do bloco identificaram ao menos uma infecção da cepa descoberta na África do Sul, enquanto 7 países tiveram casos da variante brasileira do Sars-Cov-2.

Para frear o alastramento de outras possíveis cepas, a Comissão liberou 200 milhões de euros para aumentar a rastreabilidade e sequenciamento do novo coronavírus em toda a Europa, disse von der Leyen.