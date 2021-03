Prefeitura realiza serviços de desinfecção em três ruas do bairro Moreninhas

Para desinfecção das três ruas a Secretaria Municipal de Infraestrutura disponibilizou 9 servidores, dois caminhões, duas máquinas costais, dois vaporizadores, dois canhões de jato de hipoclorito - (Foto: Karine Matos)

A Prefeitura de Campo Grande realizou nesta terça-feira (16) a desinfecção das Ruas Ipamerim, Barreiras e Anacá, nas Moreninhas. Os serviços mobilizaram servidores da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura), Sesau Secretaria Municipal de Saúde, Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito e GCM (Guarda Civil Metropolitana).

A ação faz parte das medidas da Prefeitura de enfrentamento contra transmissão de coronavírus em Campo Grande. Para desinfecção das três ruas a Secretaria Municipal de Infraestrutura disponibilizou 9 servidores, dois caminhões, duas máquinas costais, dois vaporizadores, dois canhões de jato de hipoclorito.

Para que a população receba o serviço da melhor forma possível, para que tanto moradores quanto comerciantes e clientes não tenham nenhuma surpresa ou prejuízo, já que são usados produtos químicos durante a ação. Os agentes do trânsito da Agetran e da Guarda Municipal Metropolitana fazem os serviços de sinalização e a orientação dos moradores para retirarem os veículos das vias e informa o horário da ação de desinfecção nas ruas com uma hora de antecedência. A Guarda Civil Municipal utiliza um megafone para informar a população local sobre o trabalho realizado nas ruas e solicitando aos motoristas a retiradas dos carros para execução da desinfecção.

Vias dedetizadas

Já foram dedetizadas as avenidas Marquês de Pombal e Marquês de Levradio e a Rua José Nogueira Vieira, no Bairro Tiradentes, no centro a Rua 14 de Julho. As ruas da Divisão e a Santa Quitéria nos bairros Parati e Aero Rancho. Também foram desinfetados os terminais de ônibus terminais General Osório, Nova Bahia e no Ponto de Integração Hércules Maymone.