Prefeitura realiza desinfecção em terminais de ônibus de Campo Grande

Prefeitura realiza desinfecção em terminais - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande voltou a realizar ações de desinfecção em terminais de ônibus para auxilio no combate a Covid-19. Meia-noite, desta segunda para terça, equipes da Prefeitura realizaram o trabalho de desinfecção nos terminais General Osório, Nova Bahia e no Ponto de Integração Hércules Maymone.

A Prefeitura também realizou blitz educativa no trânsito e em comércios da cidade, com objetivo de orientar sobre os cuidados necessários para o combate ao Covid. No trânsito, as orientações têm por objetivo evitar acidentes causados pela combinação álcool e direção, que acabam ocupando leitos de UTI, hoje extremamente necessários no combate à Covid-19.

A Prefeitura também voltará a realizar blitz sanitária nas rodovias e distribuirá máscaras de proteção. Os ônibus do transporte coletivo também receberam reforço nos horários de maior fluxo de passageiros.

As linhas que recebem mais passageiros terão reforço no número de viagens. No período da manhã, serão entre 90 e 95 viagens a mais, o que deve redistribuir, aproximadamente, 5,5 mil passageiros. No período da tarde, 75 viagens, redistribuindo 4,3 mil passageiros.

As ações da Prefeitura têm como objetivo reduzir o contágio da Covid-19, evitando que medidas mais duras sejam aplicadas, o que acaba prejudicando a economia do Município, já atingida pela pandemia que já atinge o mundo há um ano.