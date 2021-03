Prefeitura intensifica fiscalização durante novo horário de toque de recolher

(Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Guarda Civil Metropolitana, Semadur, Vigilância Sanitária e Agetran, vai intensificar as fiscalizações no comércio em geral, entre os dias 14 e 27 de março, período que vai valer o novo decreto publicado pelo Governo do Estado de Mato Grosso Sul.

De acordo com o secretário municipal de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, o comércio, incluindo atacadistas, pequenos mercados, conveniências, e todos os listados no decreto estadual serão objeto de fiscalização pela Semadur, pela Vigilância sanitária e pela Guarda Civil Metropolitana.

“Conforme já previsto no Decreto, essas fiscalizações serão no sentido do cumprimento das medidas sanitárias, além da questão do horário. Todas as fiscalizações a carga do Município de Campo Grande obedecerá a um planejamento prévio e de acordo com a regras baixadas pelo Governo do Estado”, esclareceu.

A Prefeitura colocará nas ruas da Capital 115 homens, 24 horas todos os sete dias da semana. A medida passa a valer durante o período do novo decreto do Governo do Estado, a partir deste domingo (14), com toque de recolher das 20h às 05 horas da manhã., durante 14 dias.

Entre as medidas está a realização de blitz de segunda a sexta-feira, principalmente no período noturno, em dez pontos distintos. Já nos fins de semana e feriados, as blitze ocorrerão em 16 locais, nos períodos matutino, vespertino e noturno visando coibir, principalmente, motoristas que possam estar embriagados para evitar acidentes de trânsito que possam ocupar leitos dos hospitais, tanto os públicos quanto os privados.

O Detran também estará participando dessas blitze, em conjunto com a Agetran e a Gerência de Fiscalização de Trânsito da Guarda Civil Metropolitana, durante todo esse período.