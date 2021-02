Prefeitura disponibiliza exame 'padrão ouro' para detecção da Covid-19 em 25 unidades de saúde

Unidade de Saúde de Campo Grande - Foto: Divulgação/Assessoria

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), disponibiliza à população o teste tipo RT-PCR, considerado “padrão ouro” para a detecção da Covid-19 em 25 unidades de saúde por meio de agendamento, inclusive para realização aos sábados, domingos e feriados.

A partir desta terça-feira (22), toda a demanda do Município será concentrada nestas unidades com a desativação do serviço de Drive Thru do Corpo de Bombeiros. O agendamento em treze delas será feito exclusivamente por meio do telefone 0800 647 0911 e nas outras doze diretamente nas unidades da Rede de Atenção Primária, com indicação de um profissional de saúde.

O RT-PCR é também conhecido como swab, pois utiliza uma aste flexível (cotonete) para colher pelas narinas e garganta o material genético do paciente. Conforme a indicação do Ministério da Saúde, recomenda-se que seja coletado o material do paciente entre o terceiro e sétimo dia de sintomas, preferencialmente, quando a carga viral é maior. Mas também pode ser feito até o décimo dia. O resultado costuma sair entre 24 a 72 horas.

A expectativa é de que estas unidades absorvam uma média de 250 exames a mais por dia, que estavam sendo realizados no Drive Thru. A capacidade atual é de mais de 600 exames dia.

Pelo serviço 0800, a coleta é agendada e confirmada por um SMS, mensagem por celular, com a data, o horário e o local.O processamento do resultado desses exames é feito através do Lacen – laboratório central do governo do Estado. O cidadão poderá consultar o resultado do exame no site da Secretaria de Estado de Saúde – www.saude.ms.gov.br.

Exames RT-PCR com agendamento realizado pelo Disk Covid – 0800-6470911

Segunda a sexta-feira

USF Cristo Redentor

UBS Universitário

USF Mata do Jacinto

USF Estrela Dalva

USF Jardim Noroeste

USF Zé Pereira

USF Jardim Azaléia

USF Los Angeles

USF Botafogo

Clínica da Família Iracy Coelho

Clínica da Família Portal Caiobá

USF Vila Fernanda

Sábado domingos e feriados

USF Parque do Sol

Exame de RT-PCR com agendamento realizado pelas unidades da Atenção Primária

Segunda a sexta-feira

USF Batistão

UBS 26 de Agosto

USF Tiradentes

UBS Dona Neta

USF Moreninha

USF Vila Nasser

USF Oliveira

USF Nova Bahia

USF São Francisco

USF Aero Itália

Sábado domingos e feriados

USF Parque do Sol