Prefeitura de Sonora aperta regras e toque de recolher passa a valer a partir das 20h

Cidade de Sonora - (Foto: Divulgação)

Desde o último sábado (6), a cidade de Sonora, a 346 km de Campo Grande, está com um novo decreto assinado pelo prefeito Enelto Ramos da Silva onde reforça a redução de circulação de pessoas na cidade.

Com isso o novo toque de recolher está valendo das 20h até às 5h do dia seguinte. Mercados, mercearias, lojas de materiais de construção, confecção, farmácia, perfumaria e outros que não for determinado o fechamento, só poderão receber 30% de sua capacidade.

Ficam suspensas as aulas e cursos presenciais, inclusive na rede privada. Restaurantes, lanchonetes, padarias, sorveterias, bares, conveniência e tabacaria estão funcionado apenas no sistema delivery.

Reuniões presenciais, missas, cultos, práticas esportivas coletivas e atividades de academias estão suspensos. Balneário, boates, casas de shows, espaços de festas e chácara de uso coletivo devem ser fechados.

As pessoas que necessitam dos serviços prestados pelas gerencias municipais e seus órgãos, devem ligar para agendar atendimento.

"O inimigo mudou, está mais forte e violento, preciso proteger as pessoas e, peço a todos que se protejam e protejam sua família desse inimigo invisível", destaca o prefeito Enelto.