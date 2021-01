VACINAÇÃO DA COVID-19 Prefeitura de Dourados divulga lista com relação dos já vacinados contra a Covid-19

CORONAVÍRUS SP Prefeitos defendem 'segurada para evitar mortes' e adotam lockdown no interior

ESPORTE Felippe Cardoso testa positivo para covid-19 e desfalca o Fluminense no clássico

Enquete

Você está de acordo com a realização do Enem mesmo com a pandemia?”

Sim Não Votar Resultados