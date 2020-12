Festas e shows estão proibidos e passe dos idosos volta a ser liberado em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande está atualizando as medidas de biossegurança para o enfrentamento ao coronavírus - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Na reunião nesta manhã (14) que contou com a participação do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Câmara de Dirigentes Lojistas, Associação Comercial e Industrial de Campo Grande na Prefeitura de Campo Grande, foi definido que festas e shows estão proibidos em Campo Grande, independentemente de horários e lotação de pessoas. O toque de recolher foi mantido das 22h às 5h.

Além da proibição, a Prefeitura definiu a liberação do passe do idoso até às 16h. Casamentos, aniversários e eventos corporativos poderão ser realizados desde que tenha somente 40% de ocupação e limite máximo de 80%.

A decisão foi tomada, pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e embasada em dados apresentados na reunião.

Lembrando que os estabelecimentos e atividades econômicas cujo funcionamento não esteja vedado, devem observar as regras de biossegurança estabelecidas em Decretos e Resoluções específicas.

Mais cedo, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG), concedeu uma entrevista ao Giro Estadual de Notícias do Grupo Feitosa de Comunicação, onde afirmou que o setor registrou reação nos últimos dois meses e tinha boas perspectivas de ampliar vendas no final do ano. “Tínhamos um olhar mais positivo em todos os setores mas não sabemos se isso vai acontecer com as novas restrições. Queremos mais tranquilidade e fomos um dos primeiros estados do País a adotar as medidas de biossegurança. Mas queremos trabalhar acho que precisamos de mais diálogo e fiscalização sobre os eventos clandestinos”, acrescentou.

Só nas últimas 24h, Campo Grande registrou 319 casos confirmados e atualmente se encontrada com 99% da ocupação dos leitos.