Prefeitura de Bataguassu autoriza realização de cursos e capacitações presenciais

Prefeitura de Bataguassu - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Bataguassu autorizou a realização de cursos e capacitações presenciais, e o funcionamento de estabelecimentos, escolas de idiomas e músicas. Conforme decreto publicado na última sexta-feira (21).

Medidas orientativas foram descritas em decreto, como o agendamento de horário de alunos a fim de limitar a quantidade de pessoas no interior do estabelecimento; manter o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os frequentadores; e aferir a temperatura de cada aluno, impedindo a entrada no estabelecimento dos que apresentarem temperatura superior a 37º graus ou dos demais sintomas da Covid-19 (tosse seca, coriza, falta de ar entre outros).

Será necessário também oferecer mecanismos de higienização aos alunos e cobrar o uso de máscara facial entre outras normativas.