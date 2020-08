Prefeitura convoca novos médicos para reforçar combate ao Covid-19

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), está convocando 35 médicos inscritos no cadastro temporário para reforçar o atendimento - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), está convocando 35 médicos inscritos no cadastro temporário para reforçar o atendimento nas unidades de saúde, considerando a situação de Emergência no Município de Campo Grande em decorrência do novo Coronavírus (COVID-19) instituída pelo Decreto n. 14.195, de 18 de março de 2020. O Edital 19/2020 foi publicado na edição desta sexta-feira (14) do Diário Oficial do Município (Diogrande).

De acordo com o Edital, estão sendo convocados seis residentes com carga horária de 12h semanais, 10 profissionais para atendimento ambulatorial com carga horária de 24h, quatro para atendimento ambulatorial 40h, um clínico geral para atendimento em saúde mental 24h e 14 plantonistas de 24h.

Os candidatos que estão sendo convocados devem se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde – SGTE, da Sesau, situada a Rua Bahia, n. 280 – Centro, nesta Capital, para providências relativas ao início das atividades laborais, de acordo com o cronograma preparado pela SESAU, observando data e horário estipulados, devido à situação de Emergência no Município de Campo Grande em decorrência do novo Coronavírus (COVID-19) instituída pelo Decreto n. 14.195, de 18 de março de 2020.

Caso o candidato não possa comparecer no período definido, deverá entrar em contato com a SGTE através dos telefones: 2020-1662/1663 para reagendamento e demais orientações.

As datas de apresentação, os nomes dos candidatos convocados e demais orientações estão no edital publicado no Diogrande.

A lista dos convocados pode ser conferida na íntegra, acessando o Diogrande no link: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.