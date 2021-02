Prefeitura amplia pontos de vacinação e inicia imunização de idosos acamados nesta terça

Durante o período da tarde, serão vacinados os idosos com 98 anos - (Foto: Divulgação)

A partir desta terça-feira (2) Campo Grande passará a contar com 18 pontos de vacinação contra a Covid-19 para atendimento do público idoso. Dando prosseguimento ao cronograma pré-estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), durante o período da tarde, serão vacinados os idosos com 98 anos nas unidades de saúde e terá início o atendimento domiciliar a pacientes acamados.

Neste primeiro momento, a estimativa é imunizar 1.147 pessoas acamadas com mais de 80 anos, cadastradas previamente e que são acompanhadas pelas equipes das unidades de saúde. A vacinação deste público ocorrerá de maneira simultânea, porém cada unidade estabelecerá um cronograma com horários específicos, considerando o número de pacientes e capacidade logística, assim como acontece em outras campanhas de vacinação, como as da gripe, por exemplo. As equipes volantes da Sesau irão percorrer casa a casa vacinando os idosos. O transporte destes servidores contará com o apoio da Câmara Municipal que cedeu veículos e motoristas para auxiliar no trabalho.

Caso o paciente acamado não seja cadastrado, a orientação é de que o familiar formalize o pedido na unidade de saúde de referência, ou seja, a mais próxima da sua residência, fornecendo o nome, endereço completo e telefone do paciente. É necessário estar munido do documento pessoal no ato da solicitação. É importante também manter os dados atualizados para facilitar o contato. São consideradas idosas acamadas as pessoas com mais de 60 anos que necessitam de cuidados de saúde dentro de sua residência e que estão impossibilitadas de se deslocar até uma unidade de saúde.

O atendimento nas unidades referenciadas pela Sesau para atender os demais idosos é por demanda espontânea, ou seja, sem a necessidade de agendamento, porém a recomendação é de que as pessoas pertencentes aos grupos prioritários, incluindo os idosos, façam o cadastro no sistema desenvolvido pela Prefeitura através do site vacina.campogrande.ms.gov.br para agilizar o processo de identificação no dia da vacinação.

Para esta etapa da imunização, foram destinadas 3,6 mil doses da vacina Coronavac, que serão todas utilizadas sem reserva para uma segunda dose, conforme orientação da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Confira o cronograma abaixo:

Pontos de vacinação: Segunda a sexta-feira, das 13h às 17h

Região do Centro

UBS 26 de Agosto

Região do Prosa

USF Mata do Jacinto

USF Estrela Dalva

Região do Imbirussu

USF Albino Coimbra

USF Silvia Regina

Região do Anhanduizinho

USF Botafogo

UBS Dona Neta

Clinica da Família Iracy Coelho

USF Parque do Sol

Região Lagoa

USF Batistão

Clínica da Família Portal Caiobá

USF Coophavilla

Região Segredo

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

Região Bandeira

UBS Carlota

USF Tiradentes

USF Universitário

Centro

UBS 26 de Agosto (somente a partir de terça-feira, dia 02 de fevereiro)

Balanço

Até a última quinta-feira, 28 de janeiro, 8.580 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina, sendo 7.999 profissionais da área da saúde, resultando em 24% do total de pessoas que atuam nessa área a serem vacinados.

Também foram imunizados 549 idosos e mais 32 pessoas com deficiência que estão institucionalizadas, concluindo a primeira fase da vacinação desse público.

O município recebeu um primeiro lote de Coronavac no dia 18 de janeiro, com aproximadamente 23 mil doses, para imunização de 11 mil trabalhadores da saúde, idosos asilados e pessoas com deficiência institucionalizadas. Houve uma nova remessa com 9.340 doses da AstraZeneca, exclusivas para profissionais de saúde.

Uma terceira remessa foi encaminhada na última sexta-feira, 29 de janeiro, para iniciar a imunização de idosos acima de 80 anos.

A expectativa é de que ainda esta semana o Estado receba um quarto lote de vacinas que serão destinadas aos municípios.