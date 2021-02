Prefeitura amplia locais de vacinação contra a Covid-19 e abre Drive em novo horário

Vacinação contra a covid-19 - Foto: Divulgação/Assessoria

A partir desta quarta-feira (10) a prefeitura municipal de Campo Grande irá ampliar o número de pontos de vacinação contra Covid-19 e abrirá o Drive Thru em um novo horário, passando a funcionar sem a necessidade de agendamento prévio.

Conforme se dá seguimento no cronograma de vacinação, a quantidade de pessoas a serem imunizadas aumenta, somente amanhã deverão ser aplicadas cerca de três mil doses em pessoas com idades entre 84 e 85 anos. Para conseguir atender à demanda, serão ampliados os locais para vacinação, de 18 para 55 pontos, e o horário de funcionamento do Drive também será ampliado.

Nas unidades, a vacinação continua seguindo o mesmo protocolo já adotado pela secretaria municipal de saúde (Sesau), funcionando apenas entre 13h e 17h de segunda a sábado, seguindo as faixas etárias estipuladas. Para facilitar o atendimento, o paciente pode realizar um cadastro de identificação prévia pelo site vacina.campogrande.ms.gov.br

Funcionamento do Drive Thru

A partir de amanhã, não será mais necessário o agendamento para vacinação no Drive, funcionando entre 7h30 e 17h30, sem intervalo para almoço. Esse funcionamento em horário especial acontecerá de segunda a sábado, quando é feita a “repescagem” daquelas pessoas que não conseguiram ir até a unidade na data estipulada.

Para fazer a vacinação no Drive é essencial que seja realizada a identificação prévia, uma vez que o funcionamento do local é feito de forma mais dinâmica, onde o paciente só apresenta um documento pessoal. Também serão atendidas somente aquelas pessoas que estiverem dentro da faixa etária discriminada pelo calendário municipal.

Confira as unidades que estarão abertas a partir de amanhã:

Centro

Usf Vila Corumbá

Usf Vila Carvalho

Ubs 26 De Agosto

Prosa

Usf Mata Do Jacinto

Usf Estrela Dalva

Usf Marabá

Usf Noroeste

Usf Nova Bahia

Imbirussu

Usf Albino Coimbra

Ubs Silvia Regina

Ubs Lar Do Trabalhador

Usf Indubrasil

Usf Zé Pereira

Usf Aero Italia

Usf Serradinho

Ubs Popular

Anhanduizinho

Usf Botafogo

Usb Dona Neta

Clínica Da Família Iracy Coelho

Usf Parque Do Sol

Ubs Aero Rancho

Usf Anhanduí

Usf Dom Antonio

Usf Macaubas

Usf Paulo Coelho

Ubs Pioneira

Usf Jockey Club

Usf Mário Covas

Lagoa

Ubs Caiçara

Usf Buriti

Usf Batistão

Usf Tarumã

Usf Oliveira

Clínica Da Família Portal Caiobá

Usf Coophavilla

Usf Antártica

Usf São Conrado

Segredo

Ubs Cel. Antonino

Usf São Francisco

Usf Vila Nasser

Ubs Estrela Do Sul

Usf Paradiso

Usf José Tavares

Clínica Da Família Nova Lima

Usf Vida Nova

Usf Jd Azaleia

Usf Vila Cox

Bandeira