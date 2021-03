Prefeitura abre mais sete leitos de terapia intensiva para atender pacientes com Covid-19

A disponibilização de novos leitos de UTI assegura a assistência adequada ao paciente em estado grave - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande está disponibilizando mais sete leitos de terapia intensiva (UTI) para atendimento de pacientes com coronavírus (Covid-19). No sábado (06), o prefeito Marquinhos Trad esteve reunido com secretários municipais e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) onde, na ocasião, determinou a ampliação imediata de novos leitos, além de outras medidas para conter o avanço da Covid-19 no município.

Os sete novos leitos foram disponibilizados na Clínica Campo Grande, que passa a contar com 12 leitos de UTI exclusivos para atendimento SUS. Foram cedidos oito respiradores pelo município e seis monitores pelo Governo do Estado para viabilizar o funcionamento dos leitos.

A disponibilização de novos leitos de UTI assegura a assistência adequada ao paciente em estado grave e contribui para desafogar outras unidades hospitalares, como o Hospital Regional Rosa Pedrossian (HRMS), referência no atendimento a pacientes com coronavírus.

Atualmente o município conta com 285 leitos de UTI contratualizados na rede pública, filantrópica e particular para atendimento de pacientes críticos. A Prefeitura deve intensificar as tratativas com hospitais para viabilizar a abertura de novos leitos.

Novas medidas

a partir desta semana, a Prefeitura deverá retomar as ações de desinfecção em terminais, feiras e vias públicas, além dos mutirões de orientação nas sete regiões da Capital. As barreiras sanitárias também serão retomadas.

Por determinação do prefeito Marquinhos Trad, o número de ônibus do transporte coletivo deverá ser ampliado, sobretudo no horário de pico, contribuindo para reduzir a lotação e consequentemente dar mais segurança e comodidade aos usuários.