Prefeitos já se planejam para vacinação nas aldeias e elogiam ações do Estado no combate à pandemia

Vacinas - (Foto: Edemir Rodrigues)

Os prefeitos dos municípios com grande população indígena no Estado já começaram o planejamento para vacinação da covid-19 nas aldeias, já que o grupo está na primeira fase do plano de imunização. Eles também elogiaram a atuação e dedicação do governo estadual no enfrentamento a pandemia e empenho para que Mato Grosso do Sul começasse a imunizar a população.

A primeira etapa de vacinação será destinada aos idosos com mais de 60 anos que moram em instituições de casas de repouso e asilos, além dos trabalhadores de saúde que estão na linha de frente da Covid-19 e das comunidades indígenas, em que Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população do Brasil.

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, vai se reunir com sua equipe de saúde para definir como será a vacinação no município, que tem uma população indígena de 12 mil pessoas, em 11 aldeias. “Eu gostei muito do critério adotado e achei bem feito colocar os indígenas nesta primeira fase entre os prioritários”, descreveu. A cidade também tem 5.82 idosos (acima de 60 anos), segundo o IBGE (Instituto Brasileira Geografia e Estatística).

Já em Dourados, com aproximadamente 18 mil indígenas, o prefeito Alan Guedes também citou que já começou o planejamento (vacinação) para as aldeias e que neste momento aguarda a definição de quantas doses irá ao município, para fazer os ajustes necessários. “Temos a maior reserva indígena perto da cidade e que precisa de muita atenção, em função da doença”. Também haverá o cuidado com os idosos, que chegam a 18.231 no município.

Para o prefeito de Amambai, Edinaldo Luiz de Melo, tanto o cuidado com a pandemia, como a imunização é o resultado do empenho do governador Reinaldo Azambuja, do secretário estadual de Governo, Eduardo Riedel e do secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende. “Houve um grande esforço do Estado nas medidas ao longo da pandemia e agora na distribuição (vacinas) ”.

Ele ressaltou que a chegada da vacina será um “divisor de águas” e um marco importante no tratamento da doença, dando esperança para se chegar ao controle da pandemia. “Estamos muito felizes e já em contato com a Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) para montar esta estratégia de ação nas comunidades indígenas”. A cidade de acordo com o IBGE conta com 3.329 idosos e 8,8 mil indígenas.

Em Miranda a população estimada é de 8 mil indígenas, destes 795 acima de 60 anos. O prefeito Edson Moraes vai se reunir com sua equipe de saúde para também fazer o planejamento desta imunização. No município também são 2.375 idosos.

Comunidade indígena

A subsecretaria estadual Políticas Públicas para a População Indígena, Silvana Terena, comemorou a chegada das vacinas e a inclusão dos indígenas já na primeira fase. “Temos a segunda maior população (indígena) do País e a vacina nos deixou muito contente e alegres, porque já perdemos muitas pessoas queridas nas comunidades, entre idosos, jovens e mulheres”, declarou.

Silvana disse que a pasta acompanhou todo o processo e empenho do governador nas ações de combate à pandemia e a busca pelas vacinas. “As comunidades indígenas agradecem e nos anima a ter esperança para combater este vírus, que já nos trouxe tantas notícias ruins”.

Em Mato Grosso do Sul, segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS), a população indígena soma 80.459 habitantes, presentes em 29 municípios. Eles são representados por oito etnias: Guarani, Kaiowá, Terena, Kadwéu, Kinikinaw, Atikun, Ofaié e Guató.

Indígenas aldeados são prioridade no plano de imunização (Chico Ribeiro)

Já a população acima de 60 anos no Estado é de aproximadamente 412 mil pessoas, o que representa 15% da população sul-mato-grossense, conforme dados divulgados pelo IBGE.

Com Informações Subcom