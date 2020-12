Prefeito eleito de Dourados testa positivo para Covid-19

O prefeito eleito de Dourados, Alan Guedes (PP) - (Foto: Divulgação)

O prefeito eleito de Dourados, a 198 km de Campo Grande, Alan Guedes (PP) foi diagnosticado com Covid-19. O exame foi feito em um laboratório particular da cidade e o resultado testou positivo.

De acordo com a legenda, o próximo chefe do Executivo apresenta sintomas leves e está em isolamento domiciliar, com acompanhamento médico.

A agenda do prefeito eleito foi suspensa e ele pretende dar continuidade nos trabalhos de transição através de videoconferência.