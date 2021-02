Prefeito e secretário de Saúde de Nioaque se retratam por "furarem fila" de vacinação da Covid-19

O prefeito se vacinado na Aldeia Brejão - (Foto: Reprodução)

Após viralizar nas redes com a foto sendo imunizado, o prefeito de Nioaque, Valdir Júnior, 37, terá de pagar multa de R$ 20 mil pelo descumprimento do Plano de Imunização no último dia 19. Já seu secretário de Saúde, Antônio Raimundo da Silva, foi multado em R$ 8 mil, conforme acordo firmado por ambos na tarde de ontem (10) com o Ministério Público Estadual (MPE), por meio da promotora de Justiça do município, Mariana Sleiman Gomes.

Além do pagamento da multa, o prefeito e o secretário foram obrigados a publicar retratação pública em suas redes sociais. Mais cedo o prefeito do município divulgou uma nota, onde afirma que "reconhece o erro por ter se vacinado".

"Eu, Valdir Couto de Souza Júnior, na qualidade de Prefeito Municipal de Nioaque, reconheço que foi um erro da minha parte ter aceitado ser vacinado no dia 19 de janeiro de 2021 na Aldeia Brejão, tendo em vista que aquele momento se destinava exclusivamente à vacinação da população indígena. Apesar de meu ato ter sido motivado para incentivar a população indígena a se vacinar, por tal razão, peço desculpas à população", diz o prefeito por meio de nota.

Valdir e Antônio admitiram ao MP que tomaram as primeiras das 996 doses destinadas a indígenas do município, de grupo prioritário. Alegaram que queriam mostrar à comunidade que ao tomarem as vacinas "não faria mal algum". O secretário também ficou proibido por um ano de contratar com o poder público.