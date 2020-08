Prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo testa positivo para covid-19

O prefeito de Ponta Porã Hélio Peluffo, 62, e dois de seus filhos testaram positivos para o Covid-19. As informações são do site Ponta Porã News.

Peluffo despachou normalmente até ontem e na manhã desta quinta-feira (13) recebeu o resultado de um teste que fez no Corpo de Bombeiros apontando a contaminação.

Segundo a assessoria do prefeito, ele e os dois filhos estão assintomáticos e cumprem isolamento em casa. Esposa e outros familiares farão o teste.

O prefeito teve toda a agenda no gabinete e de visitas a obras suspensa e vai despachar o que for necessário on-line e manterá os contatos mais urgentes com assessores e secretários por telefone.