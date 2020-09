Prefeito de município boliviano autoriza entrada de corumbaenses e ladarenses na cidade

A cidade faz fronteira com os municípios de MS - (Foto: Reprodução)

O decreto municipal assinado pelo prefeito de Puerto Quijarro na Bolívia, Ybar Antelo Dorado, autorizou o ingresso de bolivianos e estrangeiros na cidade, assim como a abertura das atividades comerciais no município fronteiriço, porém com restrição de horários e medidas para evitar o contágio do novo coronavírus.

O horário de ingresso de bolivianos e estrangeiros e também de funcionamento do comércio do país vizinho é das 06h às 20h, de segunda a sexta. Já aos sábados e domingos, o horário é das 06h às 16h.

Também consta no decreto, que as pessoas que ingressarem na jurisdição de Puerto Quijarro, por ser um município fronteiriço, estão isentas de apresentar certificado de análise para covid-19, com resultado negativo, mas devem cruzar a fronteira, cumprindo algumas determinações de segurança, entre elas: o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel ou 70. As informações são do portal Diário Corumbaense.