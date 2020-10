População de Nioaque vai receber medicamento homeopático em prevenção à Covid-19

O medicamento homeopático preventivo da síndrome gripal pode ser utilizado por todas as pessoas de todas as idades - (Foto: Divulgação)

A população nioaquense vai receber de forma gratuita medicamentos homeopáticos, sem contraindicações, capaz de amenizar sintomas ou evitar agravamentos em caso de pacientes que desenvolvam a Covid-19.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Nioaque, trata-se da Ação Homeopática na Síndrome Gripal.

A Síndrome gripal é caracterizada pelo conjunto de sintomas de uma gripe ou resfriado comum - como febre, dor de gargante e coriza - mas que também pode indicar casos suspeitos do novo coronavírus.

O medicamento homeopático preventivo da síndrome gripal pode ser utilizado por todas as pessoas de todas as idades e até mesmo com gestantes, pessoas com ou sem sintomas da Covid-19. e mesmo estando em tratamento para outras doenças.

A medida é uma parceria entre Secretaria de Saúde de Nioaque com a Associação Médica Homeopática de Mato Grosso do Sul (AMMS).